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Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 14:52

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulaması sürüyor. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için detaylar merak ediliyor. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplam 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Net bir tarih açıklaması bulunmaması sebebiyle "Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları sıkça gündeme geliyor. İşte Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm bilgiler…

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR ADALET.GOV.TR ADRESİNDE OLACAK!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra Adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak. Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?
8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli

gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek..

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandığında sonuç sorgulama ekranı haberimize eklenecektir.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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