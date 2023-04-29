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Haberler Fotohaber Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İşte Adana deprem riski olan ilçeler!
Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:19

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İşte Adana deprem riski olan ilçeler!

6 Şubat depremleri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıcı etki yarattı. O iller arasında Adana da bulunuyor. Bölgede artçılar meydana gelmeye devam ederken şehrin sakinleri Adana'da büyük deprem bekleniyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür açıklaması ile takip edilen süreçte bölgede bulunan için bazı noktalara dikkat çekildi. Adana deprem riski olan ilçeler de araştırılıyor. Fay hattı hareketleri takip ediliyor. Peki, Adana'da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? İşte, Naci Görür'den gelen o açıklama!

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İşte Adana deprem riski olan ilçeler!

Adana'da deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak soruları yanıt arıyor. Özellikle son günlerde Saimbeyli merkez üssünde meydana gelen artçı depremler sonrası araştırmalar hız kazandı. Akıllara Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması geldi. Adana'da büyük deprem bekleniyor mu sorusu 6 Şubat depremleri ardından uzman isim tarafından yanıtlanmıştı. İşte, diri fay haritası ile Adana deprem riski olan ilçeler…

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İşte Adana deprem riski olan ilçeler!

ADANA'DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR!

Son günlerde Adana, Saimbeyli merkezli artçılar meydana geldi. 4 ve üzerinde kaydedilen depremler bölgede panik yaratırken daha büyük bir depremin meydana gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Konuya dair Naci Görür'ün açıklaması akıllara geldi!

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Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İşte Adana deprem riski olan ilçeler!

"ADANA VE KIBRIS'TA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİR"

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması:

"Arkadaşlar Hatay'da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana'da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş'ta oldu. Adana ve Kıbrıs'ta da dikkatli olmamız gerekir.

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İşte Adana deprem riski olan ilçeler!

Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var."

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İşte Adana deprem riski olan ilçeler!

"SORGUN FAYI KIRILMADI"

Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor.

Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF'ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak.

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