Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İşte Adana deprem riski olan ilçeler!

6 Şubat depremleri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıcı etki yarattı. O iller arasında Adana da bulunuyor. Bölgede artçılar meydana gelmeye devam ederken şehrin sakinleri Adana'da büyük deprem bekleniyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür açıklaması ile takip edilen süreçte bölgede bulunan için bazı noktalara dikkat çekildi. Adana deprem riski olan ilçeler de araştırılıyor. Fay hattı hareketleri takip ediliyor. Peki, Adana'da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? İşte, Naci Görür'den gelen o açıklama!