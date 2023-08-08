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Haberler Fotohaber Adana'da meşhur Cono aşiretine 500 polisle operasyon: Bakın neler bulundu!
Giriş Tarihi: 08.08.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 16:16

Adana'da meşhur Cono aşiretine 500 polisle operasyon: Bakın neler bulundu!

Adana'da sıcak saatler yaşandı. "Cono aşireti" olarak bilinen şahısların yaşadığı mahalleye şafak vaktinde 500 polisle baskın yapıldı. Evlerden bakın neler çıktı.

İHA
Adana’da meşhur Cono aşiretine 500 polisle operasyon: Bakın neler bulundu!

Adana'da film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza atıldı. Polisi karşılarında gören Cono aşiretinin üyeleri şoka uğradı.

Adana’da meşhur Cono aşiretine 500 polisle operasyon: Bakın neler bulundu!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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Adana’da meşhur Cono aşiretine 500 polisle operasyon: Bakın neler bulundu!

Ekipler, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki "Cono aşireti" olarak bilinen şahısların yaşadığı sokaklara şafak vakti baskın yaptı.

"Cono"lara şafak baskını böyle görüntülendi | Video

Adana’da meşhur Cono aşiretine 500 polisle operasyon: Bakın neler bulundu!

Çok sayıda adrese eş zamanlı giren polis evlerde şahısları bulmak için arama yaptı.

Adana’da meşhur Cono aşiretine 500 polisle operasyon: Bakın neler bulundu!

Dron destekli operasyonda; haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı.

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