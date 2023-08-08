Adana’da meşhur Cono aşiretine 500 polisle operasyon: Bakın neler bulundu!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.