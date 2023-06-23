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Haberler Fotohaber Adrese dayalı lise sorgulama 2023: LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir, neye göre alacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:37

Adrese dayalı lise sorgulama 2023: LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir, neye göre alacak?

Adrese dayalı lise sorgulama araştırılıyor. Liselere Giriş Sınavı sonuçları MEB tarafından yayınlandı. Tercih tarihleri yayımlanırken, öğrenciler üç farklı tercih şekline sahip olacak. Bu noktada öğrenciler LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir sorusuna yanıt arıyor. E okul üzerinden yapılacak tercihlerde öğrencilere toplamda 20 tercih hakkı tanınacak. Adrese dayalı lise sorgulama 2023 araştırması üzerinde hangi liselerin adrese dayalı aldığını öğrenmek istiyor. Peki, adrese dayalı lise neye göre alacak, nasıl tercih yapılır, nasıl gidilir? İşte konu hakkında detaylar

Adrese dayalı lise sorgulama 2023: LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir, neye göre alacak?

Adrese dayalı lise sorgulama 2023 araştırılıyor. MEB e okul VBS üzerinden yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Temmuz ayında başlayacak olan tercihlerde yerel yerleştirme de yapılacak. Bu noktada adrese dayalı liseye nasıl gidilir, neye göre alacak, nasıl tercih yapılır soruları yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Adrese dayalı lise sorgulama 2023: LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir, neye göre alacak?

MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçeneği sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullandırabiliyor. Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, E-Okul üzerinden kolayca yapılabiliyor. Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Okul No, İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Alanı seçilecek olan adrese dayalı lise sorgulama ekranında ikamet alanına yakın olan okullar görüntülenebilecek.

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Adrese dayalı lise sorgulama 2023: LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir, neye göre alacak?

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME KRİTERLERİ 2023 NELERDİR, NASIL YAPILIR?

LGS 2022 tercih kılavuzunda şunlar yer alıyordu:

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

Adrese dayalı lise sorgulama 2023: LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir, neye göre alacak?

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

Adrese dayalı lise sorgulama 2023: LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir, neye göre alacak?

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

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