Adrese dayalı lise sorgulama 2023: LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir, neye göre alacak?

Adrese dayalı lise sorgulama araştırılıyor. Liselere Giriş Sınavı sonuçları MEB tarafından yayınlandı. Tercih tarihleri yayımlanırken, öğrenciler üç farklı tercih şekline sahip olacak. Bu noktada öğrenciler LGS adrese dayalı liseye nasıl gidilir sorusuna yanıt arıyor. E okul üzerinden yapılacak tercihlerde öğrencilere toplamda 20 tercih hakkı tanınacak. Adrese dayalı lise sorgulama 2023 araştırması üzerinde hangi liselerin adrese dayalı aldığını öğrenmek istiyor. Peki, adrese dayalı lise neye göre alacak, nasıl tercih yapılır, nasıl gidilir? İşte konu hakkında detaylar