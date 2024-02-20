AFAD CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ: İzmir sallandı! 20 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

20 Şubat 2024 son depremler listesi verilerine göre AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile bugün yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddet, derinlik ve saat bilgisi kamuoyuna sunuldu. Türkiye'de yaşanan son dakika deprem haberleri endişe ve paniğe sebep olurken afet bölgesi illeri başta olmak üzere tüm sarsıntılar anbean takip edilmekte. İşte, bugünün son depremler listesi.