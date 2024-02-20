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Haberler Fotohaber AFAD CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ: İzmir sallandı! 20 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 07:32

AFAD CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ: İzmir sallandı! 20 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberleri… Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen sallantılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile belli oldu. Az önce deprem mi oldu, bugün deprem mi oldu soruları 3 ve üzeri sallanan kentlerde ikamet eden sakinler tarafından araştırılıyor. 20 Şubat Salı günü İzmir 3.3 ve Malatya 3.4 şiddetinde sallandı. İşte 20 Şubat 2024 depremler listesi.

AFAD CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ: İzmir sallandı! 20 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

20 Şubat 2024 son depremler listesi verilerine göre AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile bugün yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddet, derinlik ve saat bilgisi kamuoyuna sunuldu. Türkiye'de yaşanan son dakika deprem haberleri endişe ve paniğe sebep olurken afet bölgesi illeri başta olmak üzere tüm sarsıntılar anbean takip edilmekte. İşte, bugünün son depremler listesi.

AFAD CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ: İzmir sallandı! 20 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-20
Saat:06:23:17 TSİ
Enlem:38.03972 N
Boylam:37.48917 E
Derinlik:7.01 km

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AFAD CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ: İzmir sallandı! 20 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

MALATYA DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:3.4 (Mw)
Yer:yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-02-20
Saat:05:17:11 TSİ
Enlem:38.2586 N
Boylam:338.1775 E
Derinlik:7 km

AFAD CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ: İzmir sallandı! 20 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

İZMİR DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:3.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.82 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-02-20
Saat:04:48:29 TSİ
Enlem:38.27278 N
Boylam:37.80028 E
Derinlik:6.56 km

AFAD CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ: İzmir sallandı! 20 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

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