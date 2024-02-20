Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
07:32
AFAD CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ: İzmir sallandı! 20 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberleri… Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen sallantılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile belli oldu. Az önce deprem mi oldu, bugün deprem mi oldu soruları 3 ve üzeri sallanan kentlerde ikamet eden sakinler tarafından araştırılıyor. 20 Şubat Salı günü İzmir 3.3 ve Malatya 3.4 şiddetinde sallandı. İşte 20 Şubat 2024 depremler listesi.