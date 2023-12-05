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Haberler Fotohaber Aile 23. bölüm izle: Devin, Aslan’ın desteğiyle bir karar alıyor! Show TV ile Aile son bölüm izle
Giriş Tarihi: 05.12.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 18:12

Aile 23. bölüm izle: Devin, Aslan’ın desteğiyle bir karar alıyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Show TV'nin final yapmaya hazırlanan dizisi Aile son bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı dizinin 5 Aralık Salı akşamı yayınlanan 23. Bölümünde Devin kendisine ulaşmaya çalışan Ergun'a karşı kapı duvar olur. Hastanesinden sonra her şeyini kaybeden Ergun, kendisini kurtarması için Hülya'yı tehdit etmeye başlar. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile Aile 23. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Show TV ile Aile 23. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özeti…

Aile 23. bölüm izle: Devin, Aslan’ın desteğiyle bir karar alıyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Konusu ve oyuncularıyla beğeni toplayan Show TV dizisi Aile 23. bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde Devin, Aslan'ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin'i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Show TV ile Aile 23. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Aile son bölüm izle ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Aile 23. bölüm izle: Devin, Aslan’ın desteğiyle bir karar alıyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

AİLE SON BÖLÜM İZLE!

İşte 5 Aralık 2023 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü izlemek için:

AİLE 23. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Aile 23. bölüm izle: Devin, Aslan’ın desteğiyle bir karar alıyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

AİLE 23. BÖLÜM ÖZETİ

Hülya'nın oğlunu kaybetmemek için hayatıyla oynadığı büyük kumardan sonra Aslan, evde kalmaya devam etmeleri karşılığında Hülya'nın iyileşmesi için ona bir şart koşar: Terapiye başlamak.

Aile 23. bölüm izle: Devin, Aslan’ın desteğiyle bir karar alıyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Devin ise kendisine ulaşmaya çalışan Ergun'a karşı kapı duvar olur. Hastanesinden sonra her şeyini kaybeden Ergun, kendisini düştüğü durumdan kurtarması için Hülya'yı tehdit etmeye başlar.

Aile 23. bölüm izle: Devin, Aslan’ın desteğiyle bir karar alıyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Diğer taraftan; Nedret de Hülya ile mücadele edecek yeni bir cephe bulur: SEVDEM Vakfı.

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