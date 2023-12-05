Aile 23. bölüm izle: Devin, Aslan’ın desteğiyle bir karar alıyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Giriş Tarihi: 05.12.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 18:12

Show TV'nin final yapmaya hazırlanan dizisi Aile son bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı dizinin 5 Aralık Salı akşamı yayınlanan 23. Bölümünde Devin kendisine ulaşmaya çalışan Ergun'a karşı kapı duvar olur. Hastanesinden sonra her şeyini kaybeden Ergun, kendisini kurtarması için Hülya'yı tehdit etmeye başlar. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile Aile 23. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Show TV ile Aile 23. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özeti…