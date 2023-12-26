Giriş Tarihi: 26.12.2023 20:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
20:00
AİLE 26. bölüm İZLE! Show TV Aile son bölüm tek parça, HD, kesintisiz izle
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisi yeni bölümü ile her Salı Show TV ekranlarında yayınlanıyor. 26 Aralık Salı günü yayınlanacak yeni bölümü izlemek isteyen dizi severler için Aile 26. bölüm izle tek parça araştırmaları başladı. Dram türendeki dizide tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Akın'ın hikayesi anlatılıyor. Aile yeni bölüm izle için ekran başında yerler alındı. İşte Aile son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri…