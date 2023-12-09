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Haberler Fotohaber Aile Destek Aralık ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2023 Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.12.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 07:23

Aile Destek Aralık ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2023 Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı

Aile Destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım, her ay belirli tarihlerde yapıyor. Aralık ayı Aile Destek ödemeleri hakkında açıklamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan beklenmekte. Bu noktada hali hazırda ödemeye hak kazanan vatandaşlar, "Aile Destek Programı ne zaman yatacak, neden yatmadı, ayın kaçında?" soruları araştırılıyor. Peki, Aile Destek Aralık ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İşte, konu hakkında detaylar

Aile Destek Aralık ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2023 Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı

Aile Destek Aralık ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemeleri, 850-1250 TL arasında değişiyor. İşte, Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı

Aile Destek Aralık ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2023 Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Göktaş, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (4 Aralık) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

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Aile Destek Aralık ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2023 Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı

Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirdi.

Aile Destek Aralık ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2023 Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Aralık ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2023 Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

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