Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:19
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
09:19
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK 2023 || Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İŞTE SORGULAMA EKRANI!
Aralık 2023 Aile Destek ödeme tarihlerinin detayları belli oldu. Her ay düzneli olarak ödemesi yapılan yardım hizmeti hesaplara gün gün aktarılıyor. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" dedi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bugün yatar mı? İşte, Aralık 2023 Aile Destek ödemesi tarihi...