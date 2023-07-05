Giriş Tarihi: 05.07.2023 11:02
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
11:02
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BU AY YATACAK MI? Başkan Erdoğan açıkladı! Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?
Aile destek programı uzatıldı mı, bitti, devam edecek mi? soruları yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan aile destek ödemleri bu ay yatacak mı merak ediliyor. Haziran 2023 tarihinden itibaren düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, uzatılacak mı sorularının yanıtı Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, aile destek ödemeleri bitti mi, bu ay yatacak mı, devam edecek mi? İşte, yanıtı…