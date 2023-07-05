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Giriş Tarihi: 05.07.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 11:02

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BU AY YATACAK MI? Başkan Erdoğan açıkladı! Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?

Aile destek programı uzatıldı mı, bitti, devam edecek mi? soruları yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan aile destek ödemleri bu ay yatacak mı merak ediliyor. Haziran 2023 tarihinden itibaren düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, uzatılacak mı sorularının yanıtı Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, aile destek ödemeleri bitti mi, bu ay yatacak mı, devam edecek mi? İşte, yanıtı…

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BU AY YATACAK MI? Başkan Erdoğan açıkladı! Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?

Aile Destek Programı kapsamında bir yıl olarak planlanan aile destek ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haziran ayında tamamlanmıştı. Hak sahibi kişilerin hesaplarına 850 ile 1250 TL arasında yardım yapılıyordu. Aile destek ödemeleri bitti mi, temmuz ayında yatacak mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, aile destek programı bu ay ödenecek mi, bitti mi? İşte, konu ile ilgili tüm gelişmeler….

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BU AY YATACAK MI? Başkan Erdoğan açıkladı! Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY SON MU?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BU AY YATACAK MI? Başkan Erdoğan açıkladı! Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BU AY YATACAK MI? Başkan Erdoğan açıkladı! Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BU AY YATACAK MI? Başkan Erdoğan açıkladı! Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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