Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI 2024: Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 14:49

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI 2024: Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?

2024 yılının sonra memur maaşı, emekli maaşı, emekli memur maaşına zam oranı belirlendikten sonra birçok kalemin ödemesine de zam geldi. Şubat ayının başlamasıyla birlikte Aile Destek ödemelerinin zamlı yatırılıp yatırılmayacağını dair araştırmalar başladı. Bu program, gelir düzeylerine göre değişen miktarlarda her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımları içeriyor. Bakan Mahinur Göktaş, aile destek ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI 2024: Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?

Şubat ayı aile destek ödemeleri için sorgulamalar başladı. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleriyle ilgili müjdeli haber geldi. Bakan Göktaş ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Peki, aile destek ödemeleri şubat zammı ne kadar oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI 2024: Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, özellikle düşük gelirli aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bir önceki ay, ödemeler genellikle ayın ortasında hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu nedenle, bu ayın ödemelerinin de genellikle 15 Şubat'tan itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI 2024: Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?

GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Henüz aile destek ödemeleri zammı hakkında bir açıklama yok. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI 2024: Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI 2024: Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA