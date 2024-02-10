Giriş Tarihi: 10.02.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
14:49
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI 2024: Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?
2024 yılının sonra memur maaşı, emekli maaşı, emekli memur maaşına zam oranı belirlendikten sonra birçok kalemin ödemesine de zam geldi. Şubat ayının başlamasıyla birlikte Aile Destek ödemelerinin zamlı yatırılıp yatırılmayacağını dair araştırmalar başladı. Bu program, gelir düzeylerine göre değişen miktarlarda her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımları içeriyor. Bakan Mahinur Göktaş, aile destek ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?