AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT ZAMMI 2024: Aile Destek Programı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı, zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, özellikle düşük gelirli aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bir önceki ay, ödemeler genellikle ayın ortasında hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu nedenle, bu ayın ödemelerinin de genellikle 15 Şubat'tan itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde yer vereceğiz.