Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 07:48

Aile destek ödemeleri Temmuz yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz aile destek ödemleri uzatıldı mı, bitti mi, ne kadar, kaç TL oldu?

Aile destek ödemleri temmuz yattı mı, ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak 850 lira ila 1250 lira arasında ödenen aile destek ödemeleri uzatıldı mı, bitti mi, devam edecek mi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin uzatıldığı müjdesini verdi. Temmuz ayı zamları ile pek çok kalemdeki maaşlar zamlanırken aile destek ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu soruları yanıt arıyor. Peki, aile destek ödemesi Temmuz ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, yanıtı…