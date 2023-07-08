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Haberler Fotohaber Aile destek ödemeleri Temmuz yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz aile destek ödemleri uzatıldı mı, bitti mi, ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 07:48

Aile destek ödemeleri Temmuz yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz aile destek ödemleri uzatıldı mı, bitti mi, ne kadar, kaç TL oldu?

Aile destek ödemleri temmuz yattı mı, ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak 850 lira ila 1250 lira arasında ödenen aile destek ödemeleri uzatıldı mı, bitti mi, devam edecek mi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin uzatıldığı müjdesini verdi. Temmuz ayı zamları ile pek çok kalemdeki maaşlar zamlanırken aile destek ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu soruları yanıt arıyor. Peki, aile destek ödemesi Temmuz ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, yanıtı…

Aile destek ödemeleri Temmuz yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz aile destek ödemleri uzatıldı mı, bitti mi, ne kadar, kaç TL oldu?

Aile destek ödemeleri temmuz ayı ne zaman yatacak araştırılıyor. Aile destek paketi kapsamında her ay dar gelirli vatandaşlara ödenen 2023 Temmuz aile yardımı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen devlet desteği her ay düzenli olarak ödeniyor. İlk etapta 12 ay süreyle başlatılan aile destek programı Başkan Erdoğan tarafından uzatıldı. Peki, aile destek ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zamlandı mı? İşte, yanıtı…

Aile destek ödemeleri Temmuz yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz aile destek ödemleri uzatıldı mı, bitti mi, ne kadar, kaç TL oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY MI?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile destek ödemeleri Temmuz yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz aile destek ödemleri uzatıldı mı, bitti mi, ne kadar, kaç TL oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.

Aile destek ödemeleri Temmuz yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz aile destek ödemleri uzatıldı mı, bitti mi, ne kadar, kaç TL oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile destek ödemeleri Temmuz yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz aile destek ödemleri uzatıldı mı, bitti mi, ne kadar, kaç TL oldu?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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