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Haberler Fotohaber Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 16:37

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi!

Aile destek paketi ocak ayı ödemesi için gözler bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ocak ayı ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, hanelerin gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında değişiyor. Peki; Aile destek ödemeleri Ocak ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi!

İhtiyaç sahibi hanelere her ay Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 850-1.250 TL ödeme yapılıyor. Ocak ayı ödemeleri ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ödeme tarihini duyurdu. Peki; 2024 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tarihler...

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK AYI ÖDEME TARİHİNİ BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 11 Ocak itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu."Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

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Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi!

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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