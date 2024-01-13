Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
16:37
Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024? Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi!
Aile destek paketi ocak ayı ödemesi için gözler bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ocak ayı ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, hanelerin gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında değişiyor. Peki; Aile destek ödemeleri Ocak ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…