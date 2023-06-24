Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile Destek Ödemesi 2023: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 11:37

Aile Destek Ödemesi 2023: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Haziran ayı Aile Destek Ödemesi ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yararlandığı destek ödemelerinin bitip bitmediği merak ediliyor. 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirildi. Peki Aile Destek Ödemesi 2023 sona mı erdi? Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Aile Destek Ödemesi 2023: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Aile destek programı Haziran ayı ödeme tarihleri son dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada ise ödenekten faydalanmakta olan kişiler "2023 Haziran ayı aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere verilmekte olan bu ödenek Temmuz ayıyla beraber ise sona erecek. Peki, 2023 Haziran ayı aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Haziran ayı ödeme tarihleri

Aile Destek Ödemesi 2023: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirildi.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Ödemeleri Haziran ayı ücretleri henüz hesaplara aktarılmadı.

Söz konusu ödemelerin bayramdan önce ihtiyaç sahiplerinin hesaplarında olacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Ödemesi 2023: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

BAKAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME AÇIKLAMASI

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ve Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun bir örneği olduğunu belirtti.

Program kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı." ifadesini kullandı.

Göktaş, programdan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık." bilgisini verdi.

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteğinin, Türkiye Aile Destek Programı'na dahil edildiğini hatırlatan Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, hanelerimize aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110-221 lira arasında ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam 7,7 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5,1 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

Aile Destek Ödemesi 2023: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
SON DAKİKA