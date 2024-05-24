Giriş Tarihi: 24.05.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
14:25
AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TARİHLERİ || Haziran ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Yeni aya kısa bir süre kala dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Haziran 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve ayrıntılar.