Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli mi, sorgulama nasıl yapılır?

Aile Destek mayıs ödemeleri 2023 için vatandaşlar araştırmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın başında yatmakta. Mayıs ayıyla birlikte, "Aile Destek Programı ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları hız kazanmaya başladı. Hali hazırda devlet desteğini alan vatandaşlar ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama beklemekte. Peki, Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023? İşte Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı!