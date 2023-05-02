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Haberler Fotohaber Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli mi, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:03

Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli mi, sorgulama nasıl yapılır?

Aile Destek mayıs ödemeleri 2023 için vatandaşlar araştırmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın başında yatmakta. Mayıs ayıyla birlikte, "Aile Destek Programı ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları hız kazanmaya başladı. Hali hazırda devlet desteğini alan vatandaşlar ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama beklemekte. Peki, Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023? İşte Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı!

Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli mi, sorgulama nasıl yapılır?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir sorusu yanıt arıyor. 850 - 1250 TL arasındaki tutar, genellikle her ayın ilk 10 günü yatmakta. Devlet desteği Mart ayının 9'unda yatmaya başlamıştı. Bu noktada Aile destek programa ödeme tarihleri Mayıs 2023 için aratılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar

Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli mi, sorgulama nasıl yapılır?

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli mi, sorgulama nasıl yapılır?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli mi, sorgulama nasıl yapılır?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli mi, sorgulama nasıl yapılır?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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