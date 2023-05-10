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Haberler Fotohaber ÖDEME TARİHLERİ | Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:23

ÖDEME TARİHLERİ | Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusu Mayıs ayı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 850-1250 TL arasında ödenen sosyal yardım devlet desteği bir yıl boyunca hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. 2023 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı soruları yanıt arıyor. Süreçte ödemelerin başladığı tarih Bakan Derya Yanık tarafından duyuruluyor. Peki, Aile Destek ödemesi Mayıs ayı yattı mı? İşte, Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı…

ÖDEME TARİHLERİ | Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL ödeniyor hak sahipleri tarafından tek tek araştırılıyor. Ailedeki çocuk sayısına göre miktarı değişen sosyal yardım ödemesi her yeni ayla birlikte gündemdeki yerini alıyor. Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, Mayıs ayı ödemeleri yattı mı soruları yanıt aramaya başladı. Devlet desteği banka hesaplarında kontrol ediliyor. Peki, 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte, tüm merak edilenler…

ÖDEME TARİHLERİ | Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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ÖDEME TARİHLERİ | Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

ÖDEME TARİHLERİ | Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur

ÖDEME TARİHLERİ | Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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