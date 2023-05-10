ÖDEME TARİHLERİ | Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusu Mayıs ayı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 850-1250 TL arasında ödenen sosyal yardım devlet desteği bir yıl boyunca hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. 2023 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı soruları yanıt arıyor. Süreçte ödemelerin başladığı tarih Bakan Derya Yanık tarafından duyuruluyor. Peki, Aile Destek ödemesi Mayıs ayı yattı mı? İşte, Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı…