Giriş Tarihi: 08.08.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 07:51

AĞUSTOS AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ 2023 || Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım, SMS ve e devlet üzerinden sorgulanmakta. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama beklenirken, vatandaşlar Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak 2023 sorularını yöneltmeye devam ediyor. 850 – 1250'lik tutar, hanenin gelir durumuna göre değişiyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yatmaya başladı mı, nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında detaylar