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Haberler Fotohaber AĞUSTOS AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ 2023 || Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 07:51

AĞUSTOS AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ 2023 || Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım, SMS ve e devlet üzerinden sorgulanmakta. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama beklenirken, vatandaşlar Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak 2023 sorularını yöneltmeye devam ediyor. 850 – 1250'lik tutar, hanenin gelir durumuna göre değişiyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yatmaya başladı mı, nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında detaylar

AĞUSTOS AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ 2023 || Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir soruları gündemdeki yerini almış durumda. Aile Destek Programı ödemeleri, ailenin gelirine göre tutar olarak değişirken, her ay ailelerin hesaplarına yatmakta. Bu noktada Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor.

AĞUSTOS AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ 2023 || Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

2023 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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AĞUSTOS AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ 2023 || Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

AĞUSTOS AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ 2023 || Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ 2023 || Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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