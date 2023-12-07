Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:47
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
07:47
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: ARALIK 2023 || Tarih belli oldu! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı?
Aralık 2023 Aile Destek ödeme tarihlerinin detayları belli oldu. Her ay düzneli olarak ödemesi yapılan yardım hizmeti hesaplara gün gün aktarılıyor. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" dedi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bugün yatar mı? İşte, Aralık 2023 Aile Destek ödemesi tarihi...