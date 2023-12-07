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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: ARALIK 2023 || Tarih belli oldu! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:47

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: ARALIK 2023 || Tarih belli oldu! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Aralık 2023 Aile Destek ödeme tarihlerinin detayları belli oldu. Her ay düzneli olarak ödemesi yapılan yardım hizmeti hesaplara gün gün aktarılıyor. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" dedi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bugün yatar mı? İşte, Aralık 2023 Aile Destek ödemesi tarihi...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: ARALIK 2023 || Tarih belli oldu! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

İhtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Ödemesi, Aralık 2023'de ne zaman hesaplara yatacak bekleniyordu. Bakan, Göktaş tarih vererek açıkladı ve Temmuz ayına kadar uzatılan ödeneğe ek "Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği" sağlandığı müjdesini de verdi. İşte, Aile Destek Programı ödeme tarihi ve sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: ARALIK 2023 || Tarih belli oldu! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Göktaş, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (4 Aralık) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: ARALIK 2023 || Tarih belli oldu! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirdi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: ARALIK 2023 || Tarih belli oldu! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA: ARALIK 2023 || Tarih belli oldu! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı?
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