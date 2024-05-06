AİLE DESTEK ÖDEMESİNDE SON DURUM! 2024 Mayıs aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.