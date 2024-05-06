Giriş Tarihi: 06.05.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
06:02
AİLE DESTEK ÖDEMESİNDE SON DURUM! 2024 Mayıs aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Hane içi gelir tutarına göre hesap edilerek ödenen aile destek programı ödemeleri ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek her ay düzenli şekilde ödeniyor. 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan destek yardımı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri 1 yıl daha uzatılmıştı. Peki Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek?. Peki, Mayıs ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte detaylar