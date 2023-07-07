Giriş Tarihi: 07.07.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 20:39

Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Temmuz zammı ile gündemde! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023?

Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek soruları yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Öte yandan temmuz zammı ile ödemelerde artış olup olmadığı da merak konusu. Hak sahipleri Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023 için araştırılıyor. Bakanlık tarafından çocuk sayısına göre ödenen devlet desteği gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı zam haberleri ile sorgulanıyor. Emekli ve memurun maaşında yaşanan artış diğer kalemleri nasıl etkileyecek araştırılıyor. Peki, 2023 Temmuz Aile Destek ödemesi ne kadar oldu, yattı mı? İşte, tüm merak edilenler…