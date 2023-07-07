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Haberler Fotohaber Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Temmuz zammı ile gündemde! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 20:39

Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Temmuz zammı ile gündemde! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023?

Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek soruları yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Öte yandan temmuz zammı ile ödemelerde artış olup olmadığı da merak konusu. Hak sahipleri Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023 için araştırılıyor. Bakanlık tarafından çocuk sayısına göre ödenen devlet desteği gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı zam haberleri ile sorgulanıyor. Emekli ve memurun maaşında yaşanan artış diğer kalemleri nasıl etkileyecek araştırılıyor. Peki, 2023 Temmuz Aile Destek ödemesi ne kadar oldu, yattı mı? İşte, tüm merak edilenler…

Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Temmuz zammı ile gündemde! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023?

Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. 850 TL ile 1200 TL arasında çocuk sayısına bağlı olarak ödenen devlet yardımı bir yıl süreyle veriliyordu. Haziran ayında biten süreçte ödemelerin devamının gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Paketi uzatıldı mı sorusuna yanıt verdi. Öte yandan temmuz zammı sosyal yardımlar üzerinde nasıl etkili olacak merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023? İşte, Aile Destek Programı son durum…

Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Temmuz zammı ile gündemde! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY MI?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Temmuz zammı ile gündemde! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.

Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Temmuz zammı ile gündemde! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Temmuz zammı ile gündemde! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Temmuz 2023?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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