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Haberler Fotohaber Aile Destek Paketi/Programı ödemeleri 2023: Aile destek programı ne zaman ödenecek, uzatıldı mı, bitti mi?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:34

Aile Destek Paketi/Programı ödemeleri 2023: Aile destek programı ne zaman ödenecek, uzatıldı mı, bitti mi?

Bakanlık tarafından verilen Aile Destek Paketi ödeme tarihleri merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama gelirken yardım Aile Destek Paketi/Programı ödemelerinin Haziran ayında olup olmadığı gündeme geliyor. Vatandaşlar haziran ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki Aile Destek Paketi/Programı ödemeleri 2023 devam ediyor mu? Aile destek programı ne zaman ödenecek, uzatıldı mı, bitti mi?

Aile Destek Paketi/Programı ödemeleri 2023: Aile destek programı ne zaman ödenecek, uzatıldı mı, bitti mi?

Kurban Bayramı'na kısa süre kala Aile Destek Paketi hakkında araştırmalar hızlandı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen aile destek programı ödemeleri için son tarih yaklaşıyor. Peki Aile Destek Paketi/Programı ödemeleri 2023 devam ediyor mu? Aile destek programı ne zaman ödenecek, uzatıldı mı, bitti mi?

Aile Destek Paketi/Programı ödemeleri 2023: Aile destek programı ne zaman ödenecek, uzatıldı mı, bitti mi?

BAKAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME AÇIKLAMASI

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ve Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun bir örneği olduğunu belirtti.

Program kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı." ifadesini kullandı.

Göktaş, programdan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık." bilgisini verdi.

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteğinin, Türkiye Aile Destek Programı'na dahil edildiğini hatırlatan Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, hanelerimize aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110-221 lira arasında ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam 7,7 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5,1 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

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Aile Destek Paketi/Programı ödemeleri 2023: Aile destek programı ne zaman ödenecek, uzatıldı mı, bitti mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

"850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."

Buna göre; Aile destek programı için ödemeler Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

Aile Destek Paketi/Programı ödemeleri 2023: Aile destek programı ne zaman ödenecek, uzatıldı mı, bitti mi?
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