Giriş Tarihi: 01.07.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 14:23

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023: Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu, Temmuz ayında yatacak mı?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023 sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haziran 2022- Mayıs 2023 döneminde 12 ay süreyle ihtiyaç sahibi ailelere devlet desteği sağlandı. Temmuz ayına girilmesiyle beraber Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, Temmuz ayında yatacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Hanede kişi başına düşen gelir tutarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parası ödeme tarihleri ile ilgili son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek ödemesi sorgulama işlemleri…