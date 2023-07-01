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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023: Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu, Temmuz ayında yatacak mı?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 14:23

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023: Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu, Temmuz ayında yatacak mı?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023 sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haziran 2022- Mayıs 2023 döneminde 12 ay süreyle ihtiyaç sahibi ailelere devlet desteği sağlandı. Temmuz ayına girilmesiyle beraber Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, Temmuz ayında yatacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Hanede kişi başına düşen gelir tutarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parası ödeme tarihleri ile ilgili son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek ödemesi sorgulama işlemleri…

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023: Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu, Temmuz ayında yatacak mı?

Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Haziran 2022 tarihinde başlayan program kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen ödemeler yapıldı. 12 ay olarak planlanan programdan yararlanan vatandaşlar, Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023 araştırmasına çıktı. Her ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılan 850-1250 TL tutarındaki devlet desteği Temmuz ayında yatacak mı merak ediliyor. Konu ile ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor, bu ay son mu? İşte, Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri son durum gelişmeleri…

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023: Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu, Temmuz ayında yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY SON MU?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023: Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu, Temmuz ayında yatacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konu ile ilgili bakanlık tarafından yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023: Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu, Temmuz ayında yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2023: Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu, Temmuz ayında yatacak mı?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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