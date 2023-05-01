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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri
Giriş Tarihi: 01.05.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 12:07

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Mayıs ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım parası ödemeleri gelir durumuna göre değişiyor. ''Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' soruları hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Aylık olarak hesaplara yatırılan devlet desteği, Temmuz ayında sona erecek. Peki, 2023 Mayıs ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri takvimi ve tüm detaylar…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır soruları yanıt arıyor. Hanedeki gelir durumuna göre hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Her ay belirli bir tarihten itibaren ödenen devlet desteği ile ilgili olarak Bakan Derya Yanık'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 850 - 1250 TL arasındaki tutar, Mayıs ayı için bekleniyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru detayları.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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