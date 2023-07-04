Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

Aile Destek Programı son dakika araştırmaları hız kazandı. 3 Temmuz 2023 tarihli Kabine Toplantısı Kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı devam edecek mi sorusuna net yanıtı verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, Haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 1 yıllık sosyal destek olarak planlanması sebebiyle hak sahipleri Aile Destek Programı uzatıldı mı, uzatılacak mı sorulara yanıt arıyordu. Peki, Aile Destek bitti mi, devam edecek mi? Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar