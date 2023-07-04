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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 08:15

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

Aile Destek Programı son dakika araştırmaları hız kazandı. 3 Temmuz 2023 tarihli Kabine Toplantısı Kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı devam edecek mi sorusuna net yanıtı verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, Haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 1 yıllık sosyal destek olarak planlanması sebebiyle hak sahipleri Aile Destek Programı uzatıldı mı, uzatılacak mı sorulara yanıt arıyordu. Peki, Aile Destek bitti mi, devam edecek mi? Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

Aile Destek ödemeleri devam edecek mi, Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı en net açıklamaları Kabine Toplantısı kararlarında açıkladı. Bu noktada Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı yanıt aramakta.

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY SON MU?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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