Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi? Aile destek programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek programı zam geldi mi, ne kadar oldu kaç TL yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler 12 aylık ödeme döneminin ardından sona erecek şekilde planlanmıştı. Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi soruları yanıt arıyor. Başkan Erdoğan tarafından bu sorular yanıt buldu. Peki, aile destek programı temmuz ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte, yanıtı….