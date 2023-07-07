Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi? Aile destek programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen aile destek ödemeleri Haziran 2022'den itibaren hesaplara yatırılıyordu. Hanelerin kişi başı gelir tutarına göre belirlenen ödemeler 850-1250 TL arasında değişiyor. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası yanıt bulan aile destek ödemleri zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL yanıt arıyor. Peki, aile destek ödemeleri temmuz ayı yattı mı, ne kadar yattı? İşte, yanıtı…