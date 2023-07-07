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Haberler Fotohaber Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi? Aile destek programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 11:25

Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi? Aile destek programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen aile destek ödemeleri Haziran 2022'den itibaren hesaplara yatırılıyordu. Hanelerin kişi başı gelir tutarına göre belirlenen ödemeler 850-1250 TL arasında değişiyor. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası yanıt bulan aile destek ödemleri zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL yanıt arıyor. Peki, aile destek ödemeleri temmuz ayı yattı mı, ne kadar yattı? İşte, yanıtı…

Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi? Aile destek programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek programı zam geldi mi, ne kadar oldu kaç TL yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler 12 aylık ödeme döneminin ardından sona erecek şekilde planlanmıştı. Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi soruları yanıt arıyor. Başkan Erdoğan tarafından bu sorular yanıt buldu. Peki, aile destek programı temmuz ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte, yanıtı….

Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi? Aile destek programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY MI?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi? Aile destek programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.

Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi? Aile destek programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek, bitti mi? Aile destek programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ödemeleri ne zaman yatacak?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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