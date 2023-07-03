Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:43

Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? 2023 Aile Destek ödemesi yatacak mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haziran 2022 tarihinden itibaren verilmeye başlanan sosyal destek ödemeleri son buluyor. Hanede kişi başına düşen gelir tutarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parası ödeme tarihleri bu noktada araştırılmakta. Vatandaşlar Aile Destek ödemesi ne zamana kadar devam edecek, bitiyor mu gibi sorulara yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar