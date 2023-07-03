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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? 2023 Aile Destek ödemesi yatacak mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:43

Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? 2023 Aile Destek ödemesi yatacak mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haziran 2022 tarihinden itibaren verilmeye başlanan sosyal destek ödemeleri son buluyor. Hanede kişi başına düşen gelir tutarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parası ödeme tarihleri bu noktada araştırılmakta. Vatandaşlar Aile Destek ödemesi ne zamana kadar devam edecek, bitiyor mu gibi sorulara yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? 2023 Aile Destek ödemesi yatacak mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri bitiyor mu, ne zamana kadar devam edecek, uzatılacak mı gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. Bilindiği üzere Haziran 2022 tarihinde verilmeye başlayan sosyal destek, 1 yıllığına ihtiyaç sahibi ailelere verilecekti. Ödemelerin son günlerine gelindiğinde "Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusu yanıt aramaya başladı.

Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? 2023 Aile Destek ödemesi yatacak mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY SON MU?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? 2023 Aile Destek ödemesi yatacak mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konu ile ilgili bakanlık tarafından yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? 2023 Aile Destek ödemesi yatacak mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? 2023 Aile Destek ödemesi yatacak mı, ne zaman yatacak?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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