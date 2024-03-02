Giriş Tarihi: 02.03.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
09:28
AİLE DESTEK MART 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi ne zaman ödenir, ayın kaçında hesaplara yatar?
Aile Destek Programı ödemeleri ihtiyaç sahiplerine hane başına düşen aylık gelir aralığına göre her ayın belirli tarihlerinde ödeniyor. Mart 2024 tarihi itibarıyla ödemeler için geri sayıma başlayan vatandaşlar, gözlerini ödeme tarihine çevirdi. Aile Destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı olacak. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, son durum nedir? İşte, detaylar…