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Haberler Fotohaber AİLE DETSEK ÖDEME SORGULAMA | Mart ayı Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 06:50

AİLE DETSEK ÖDEME SORGULAMA | Mart ayı Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri ihtiyaç sahiplerine hane başına düşen aylık gelir aralığına göre her ayın belirli tarihlerinde ödeniyor. Mart 2024 ödemeleri için geri sayıma başlayan vatandaşlar, gözlerini ödeme tarihine çevirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Peki, Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?

AİLE DETSEK ÖDEME SORGULAMA | Mart ayı Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?

Her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Ödemesi Mart ayı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile destek paketi ödemesi ne zaman, ayın kaçında, zamlandı mı?

AİLE DETSEK ÖDEME SORGULAMA | Mart ayı Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?

ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapılacağının da altını çizdi.

Göktaş açıklamalarında "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

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AİLE DETSEK ÖDEME SORGULAMA | Mart ayı Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam açıklamasında bulunmadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

AİLE DETSEK ÖDEME SORGULAMA | Mart ayı Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850

AİLE DETSEK ÖDEME SORGULAMA | Mart ayı Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?

ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

1-2 çocuklu hanelere - 350

3 çocuklu hanelere - 450

4 çocuklu hanelere - 550

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

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