AİLE DETSEK ÖDEME SORGULAMA | Mart ayı Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?

Her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Ödemesi Mart ayı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile destek paketi ödemesi ne zaman, ayın kaçında, zamlandı mı?