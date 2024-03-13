Giriş Tarihi: 13.03.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
06:50
AİLE DETSEK ÖDEME SORGULAMA | Mart ayı Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?
Aile Destek Programı ödemeleri ihtiyaç sahiplerine hane başına düşen aylık gelir aralığına göre her ayın belirli tarihlerinde ödeniyor. Mart 2024 ödemeleri için geri sayıma başlayan vatandaşlar, gözlerini ödeme tarihine çevirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Peki, Aile destek paketi ödemesi yattı mı, ne kadar yattı, zamlandı mı?