AİLE DETSEK ÖDEMESİ MART 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi ne zaman ödenir, ayın kaçında?

Her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Ödemesi Mart ayının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?