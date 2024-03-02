Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AİLE DETSEK ÖDEMESİ MART 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi ne zaman ödenir, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 07:47

AİLE DETSEK ÖDEMESİ MART 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi ne zaman ödenir, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödemeleri ihtiyaç sahiplerine hane başına düşen aylık gelir aralığına göre her ayın belirli tarihlerinde ödeniyor. Mart 2024 tarihi itibarıyla ödemeler için geri sayıma başlayan vatandaşlar, gözlerini ödeme tarihine çevirdi. Aile Destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı olacak. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, son durum nedir? İşte, detaylar…

AİLE DETSEK ÖDEMESİ MART 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi ne zaman ödenir, ayın kaçında?

Her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Ödemesi Mart ayının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DETSEK ÖDEMESİ MART 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi ne zaman ödenir, ayın kaçında?

AİLE DETSEK ÖDEMESİ MART 2024 ÖDEMELERİ

Aile destek ödemeleri ne zaman yatar?

Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AİLE DETSEK ÖDEMESİ MART 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi ne zaman ödenir, ayın kaçında?

2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

  • 450 TL ve altı - 1.250 TL
  • 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
  • 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL
  • 1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az - 850 TL
AİLE DETSEK ÖDEMESİ MART 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi ne zaman ödenir, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ

Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:

  • 1-2 çocuklu hanelere - 350
  • 3 çocuklu hanelere - 450
  • 4 çocuklu hanelere - 550
  • 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650
AİLE DETSEK ÖDEMESİ MART 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi ne zaman ödenir, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

En fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştiriliyor.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

SON DAKİKA