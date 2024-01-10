Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:46
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama süreci başladı! 2024 EKPSS engelli personel atama tercihi nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli ataması tercihleri başladı. ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzu ile işlemler gerçekleştiriliyor. 2024 EKPSS ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi öğrenci ekranından başvurular alınıyor. Engelli personel tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yapılacak işlemlerin ardından kura süreci beklenecek. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama tercih ekranı!