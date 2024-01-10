Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama süreci başladı! 2024 EKPSS engelli personel atama tercihi nasıl yapılır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN 2 BİN 392 ENGELLİ ATAMASI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

2 bin 392 engelli vatandaşımızın daha kamu kurumlarına atamasını gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşaması başlıyor.