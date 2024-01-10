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Haberler Fotohaber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama süreci başladı! 2024 EKPSS engelli personel atama tercihi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:46

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama süreci başladı! 2024 EKPSS engelli personel atama tercihi nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli ataması tercihleri başladı. ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzu ile işlemler gerçekleştiriliyor. 2024 EKPSS ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi öğrenci ekranından başvurular alınıyor. Engelli personel tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yapılacak işlemlerin ardından kura süreci beklenecek. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama tercih ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama süreci başladı! 2024 EKPSS engelli personel atama tercihi nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel alımı tercihleri başladı. 2024 yılında alınacak 2.392 personel kamu kurumlarına atanacak. ÖSYM üzerinden alınan başvurular yaklaşık bir hafta sürecek. Ardından kura çekimi gerçekleşecek. Adaylar, tarihleri kontrol ediyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama tercihi nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama süreci başladı! 2024 EKPSS engelli personel atama tercihi nasıl yapılır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN 2 BİN 392 ENGELLİ ATAMASI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

2 bin 392 engelli vatandaşımızın daha kamu kurumlarına atamasını gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşaması başlıyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama süreci başladı! 2024 EKPSS engelli personel atama tercihi nasıl yapılır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ATAMASI NE ZAMAN?

Yerleştirme işlemi için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlandı. Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapabilecekler. Tercihlerin ardından atamalar, EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama süreci başladı! 2024 EKPSS engelli personel atama tercihi nasıl yapılır?

ENGELLİ PERSONEL ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri ÖSYM tercih kılavuzu kapsamında ÖSYM AİS ekranlarından gerçekleştiriliyor:

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama süreci başladı! 2024 EKPSS engelli personel atama tercihi nasıl yapılır?
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