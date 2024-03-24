Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
16:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı yapacağını duyurmuş, belirlenen kontenjanlar için 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında başvuru alınmıştı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek için başvuruda bulunan on binlerce vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2024 Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi hakkında detaylar.