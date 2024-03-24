Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 16:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı yapacağını duyurmuş, belirlenen kontenjanlar için 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında başvuru alınmıştı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek için başvuruda bulunan on binlerce vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2024 Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi hakkında detaylar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi

2024 Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı için başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Aşçı, temizlik personeli, şoför, psikolog gibi branşlarda açılan kontenjanlar için başvuru yapanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi

AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 11 Mart tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Alınan başvuruların değerlendirilmesi ardından başvuru sonuçları ilan edilecek. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçlarının nisan ayında açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak.

c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Yapılacak olan personel alımı, destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kadrolardan olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi
SON DAKİKA