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Haberler Fotohaber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ne zaman, şartlar ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 00:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 00:40

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ne zaman, şartlar ve branş dağılımı nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 2023 belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 2431 personel alımının bu hafta içerisinde başlayacağını, personel alımının KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları yayımlandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte 2 bin 431 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ne zaman, şartlar ve branş dağılımı nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada KPSS şartlı 2431 personelin işe alınacağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve kontenjanları, yayımlanan kılavuzda belli oldu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ne zaman, şartlar ve branş dağılımı nasıl?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" diyerek müjdeyi verdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ne zaman, şartlar ve branş dağılımı nasıl?

PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 2023 NASIL OLACAK?

2431 personelin alınacağı Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı için kontenjan ayrılan branşlar; aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire, diğer sağlık personeli, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, yurt yönetim personeli ve destek personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ne zaman, şartlar ve branş dağılımı nasıl?

GENEL ŞARTLAR

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak.

2-Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.

3-Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ne zaman, şartlar ve branş dağılımı nasıl?

6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7- Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

8- Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

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