Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ne zaman, şartlar ve branş dağılımı nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 2023 belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 2431 personel alımının bu hafta içerisinde başlayacağını, personel alımının KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları yayımlandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte 2 bin 431 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları