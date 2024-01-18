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Haberler Fotohaber AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi…
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:05

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi…

31 Mart 2024 yerel seçimleri için AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu. 1 Ocak 1977 yılında dünyaya gelen Salih Aydın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aydın evli ve dört çocuk babasıdır. Peki, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu. İşte hayatı ve biyografisi…

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi…

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın hayatı ve siyasi yaşamı merak ediliyor. 1977 yılında dünyaya gelen Aydın, ilk ve orta öğrenimini Ağrı'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü bitirdi. Aydın 2018-2022 yılları arasında Ağrı Baro Başkanı olarak görev yaptı. Peki, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi…

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi…

1 Ocak 1977 tarihinde doğan Salih Aydın, lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarıyla tamamlayan Aydın, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti. Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.

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AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi…

Avukatlık kariyerine 2000 yılında başlayan Aydın, uzun yıllar boyunca serbest avukatlık mesleğini yerine getirerek bölgesinde önemli bir hukuki aktör haline geldi.

Bu süre zarfında, 2012-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Ağrı Delegesi olarak görev alarak, bölgesel düzeydeki hukuki konulara aktif katılım sağladı.

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi…

2006-2008 yılları arasında AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın, bu süreçte partisinin temsilcisi olarak önemli görevler üstlendi. 22 Temmuz 2008 seçimlerinde Ağrı ilinde 5 vekilin çıkarıldığı dönemde aktif bir rol üstlenerek partisinin başarısına katkı sağladı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu.

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