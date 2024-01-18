Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:05
AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi…
31 Mart 2024 yerel seçimleri için AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu. 1 Ocak 1977 yılında dünyaya gelen Salih Aydın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aydın evli ve dört çocuk babasıdır. Peki, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu. İşte hayatı ve biyografisi…