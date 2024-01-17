AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Aksaray adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:55
Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor. 5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimlerde büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirleniyor. Tarih yaklaşırken, yerel seçimlerde sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler adayları tanımak amacıyla AK Parti Aksaray adayı kim olacak, AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorularla incelemeyi hızlandırdı. Daha önce 26 ildeki belediye başkan adaylarını duyuran AK Parti kalan adayları sırasıyla duyuruyor.