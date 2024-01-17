AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Aksaray adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak.