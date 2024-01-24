AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Altındağ adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Büyükşehir belediye başkanını, il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için hazırlanan seçmenler Ankara ilçeleri için adayların açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar