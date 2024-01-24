Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
10:21
AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Altındağ adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde Ankara Belediye Başkan Adayı olarak Turgut Altınok'un açıklanmasından sonra seçmenler baş kentte AK Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki, Altındağ Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar