AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

Mehmet Uyanık hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Ak Parti'nin Amasya Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uçar oldu. Peki, Mehmet Uçar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri