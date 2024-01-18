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Haberler Fotohaber AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:10

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin Amasya Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık oldu. Peki Mehmet Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

Mehmet Uyanık hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Ak Parti'nin Amasya Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uçar oldu. Peki, Mehmet Uçar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

MEHMET UYANIK KİMDİR?
1958 yılında Ziyaret Kasabası'nda dünyaya geldi. İlkokulu Ziyaret Kasabası'nda okudu. Lise öğrenimini Amasya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünde tamamladı. Ayrıca 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

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AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

İzmir, Gümüşhane ve Amasya illerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.1992 yılında Amasya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'na atandı.1993-1998 yılları arasında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yürüttü. 02-02-1998 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandı. 11-01-1999 tarihinde Ziyaret Kasabası Belediye Başkanlığı'na aday olmak için Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü'ndeki Şube Müdürlüğü görevinden istifa etti.

1999-2009 yılları arasında Ziyaret Belediye Başkanlığı yaptı.2009 Mahalli seçimlerinde aday olmadı.30.03.2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Ziyaret Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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