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Haberler Fotohaber AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri 2024: Turgut Altınok Ankara seçim projeleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 14:02

AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri 2024: Turgut Altınok Ankara seçim projeleri açıklandı!

Türkiye Yerel Seçim için 31 Mart günü sandık başına gidiyor. Adayların seçim hazırlıkları devam ederken AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok seçim projeleri için kamuoyu karşısına geçti. ATO Congresium'da gerçekleşen toplantı ile vaatlerini duyuran Altınok'un çalışmaları takip ediliyor. Peki; AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri ve projeleri neler? İşte, madde madde AK Parti Ankara seçim vaatleri 2024...

AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri 2024: Turgut Altınok Ankara seçim projeleri açıklandı!

Turgut Altınok Ankara seçim vaatleri için proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ve ekibi hazırlanan projeleri vatandaşlar ile buluşturuyor. Yerel seçim için geri sayım sürerken adayların çalışmaları yakın mercek altına alındı. Peki; AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri ve projeleri neler? İşte, konuşmasından başlıklar...

AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri 2024: Turgut Altınok Ankara seçim projeleri açıklandı!

AK PARTİ ABB BAŞKAN ADAYI TURGUT ALTINOK SEÇİM VAATLERİ VE PROJELERİ 2024

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında seçim vaatlerini dile getirdi.

'Ankara tekrar parlayacak' diyen Altınok'un konuşmasından başlıklar şöyle:

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AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri 2024: Turgut Altınok Ankara seçim projeleri açıklandı!

"2 BİN OTOBÜSLE ULAŞIM PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Turgut Altınok, "Filomuza, 2000 yeni elektrikli otobüs ekliyoruz. Yeni otobüslerimiz, trafikte sinyalizasyon kaynaklı gecikmeleri en aza indirgeyerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve verimli hale getirecek. Ayrıca, otobüs ve metro kullanıcılarının yaşadığı kart dolum sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir sistem getiriyoruz. Artık ulaşım kartlarınızı doldurmak daha kolay ve sorunsuz olacak. Ankara şu anda 75 yeni kavşağa ihtiyaç duyuyor. Trafik akışını düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak adına bu kavşakları hızla hayata geçireceğiz. Ankara'nın altyapı eksikliklerini gidermek için kolları sıvadık.Şehrimizin 1/100.000 ve 1/25.000 master planlarını hazırlayarak, altyapı iyileştirmelerine hız kesmeden devam ediyoruz.

AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri 2024: Turgut Altınok Ankara seçim projeleri açıklandı!

Ayrıca, deprem yönetmeliğine aykırı olan yapıları tespit ederek kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Ankara'nın güvenli ve dayanıklı bir şehir olması için önemli adımlar atıyoruz. Köylerimiz de unutulmuyor! Ankara'da trafik yoğunluğunun yaşandığı merkezlerine otoparklar yaparak, şehir içi ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Ankara'nın sağlıklı içme suyuna kavuşması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Artık Ankara halkı musluklarından güvenle su içebilecek. Ev sahibi olamayan hemşehrilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz sosyal konut projeleriyle, dar gelirli 20 bin Ankaralı hemşehrimizi kira öder gibi ev sahibi yapacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri 2024: Turgut Altınok Ankara seçim projeleri açıklandı!

TURGUT ALTINOK GENÇLERE MÜJDELERİ SIRALADI

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, "Güzel ülkemizin geleceği olan gençlerimizi unutmuyor, onlara yönelik büyük adımlar atıyoruz. Üniversite öğrencilerimizin ulaşım sorunlarına çözüm getiriyoruz. Günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı tanıyarak, öğrencilerimizin rahat ve ekonomik bir şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, bu adımı atarken toplu taşıma esnafımızı da mağdur etmiyoruz. 20.000 üniversite öğrencimize 1500TL karşılıksız burs vererek, eğitim hayatlarını destekliyoruz. 10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. Ankara'daki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerine ücretsiz ikram araçlarıyla çay, kahve, çorba, sandviç dağıtarak, öğrencilerimizin günlük enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca, tüm üniversite öğrencilerine yönelik anne yemeği lokantaları kurarak, ücretsiz sıcak akşam yemeği imkânı sunuyoruz. Ankara'daki tüm üniversitelerin bilim ve spor alanlarındaki takımlarına ayni destek sağlayarak, gençlerimizin sporla ve bilimle iç içe olmalarını teşvik ediyoruz. Üniversite öğrencilerine ders kitabı desteği ve tıp fakültelerine araştırma desteği vererek, akademik başarılarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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