AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok seçim vaatleri 2024: Turgut Altınok Ankara seçim projeleri açıklandı!

TURGUT ALTINOK GENÇLERE MÜJDELERİ SIRALADI

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, "Güzel ülkemizin geleceği olan gençlerimizi unutmuyor, onlara yönelik büyük adımlar atıyoruz. Üniversite öğrencilerimizin ulaşım sorunlarına çözüm getiriyoruz. Günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı tanıyarak, öğrencilerimizin rahat ve ekonomik bir şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, bu adımı atarken toplu taşıma esnafımızı da mağdur etmiyoruz. 20.000 üniversite öğrencimize 1500TL karşılıksız burs vererek, eğitim hayatlarını destekliyoruz. 10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. Ankara'daki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerine ücretsiz ikram araçlarıyla çay, kahve, çorba, sandviç dağıtarak, öğrencilerimizin günlük enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca, tüm üniversite öğrencilerine yönelik anne yemeği lokantaları kurarak, ücretsiz sıcak akşam yemeği imkânı sunuyoruz. Ankara'daki tüm üniversitelerin bilim ve spor alanlarındaki takımlarına ayni destek sağlayarak, gençlerimizin sporla ve bilimle iç içe olmalarını teşvik ediyoruz. Üniversite öğrencilerine ders kitabı desteği ve tıp fakültelerine araştırma desteği vererek, akademik başarılarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.