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Haberler Fotohaber AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim, belli oldu mu? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 12:10

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim, belli oldu mu? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

İl, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarının seçileceği 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar hızlandı. Seçime kısa bir zaman kala AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak soruları seçmenlerin gündeminde yer alıyor. Bugün ilan edilmeyen adayların 15 Ocak'ta duyurulacağı bildirilirken konuyla ilgili olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. İşte ayrıntılar…

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

2024 yerel seçimleri bu yıl da 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca vatandaşın sandıklara giderek il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarını seçeceği tarihe haftalar kala gözler büyükşehirlerin ve illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti Antalya Belediye Başkan adayı kim, AK Parti Antalya Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular bu noktada akıllara geliyor. İşte tüm ayrıntılar…

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

İstanbul, Muğla, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Aydın, Samsun, Denizli, Ordu.

Artvin, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova ve Isparta belediye başkan adayları bugün açıklanacak.

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AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Bu listede yer almayan Antalya belediye başkan adayı 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak.

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

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