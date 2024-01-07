AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim, belli oldu mu? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.
İstanbul, Muğla, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Aydın, Samsun, Denizli, Ordu.
Artvin, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova ve Isparta belediye başkan adayları bugün açıklanacak.