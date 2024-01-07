AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı kim, belli oldu mu? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

2024 yerel seçimleri bu yıl da 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca vatandaşın sandıklara giderek il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarını seçeceği tarihe haftalar kala gözler büyükşehirlerin ve illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti Antalya Belediye Başkan adayı kim, AK Parti Antalya Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular bu noktada akıllara geliyor. İşte tüm ayrıntılar…