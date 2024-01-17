AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Ardahan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
15:39
Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. İl, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarının belirleneceği yerel seçimlerde milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Seçimlerde oy kullanarak mahalli idarecileri belirlemeye hazırlanan seçmenler şimdiden aday incelemelerine başladı. Bu noktada, AK Parti Ardahan adayı kim olacak, AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları seçmenlerin gündemini meşgul ediyor. İşte ayrıntılar.