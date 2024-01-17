AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Bayburt adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
15:01
Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor. 5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimlerde büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirleniyor. Tarih yaklaşırken, yerel seçimlerde sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler adayları tanımak amacıyla AK Parti Bayburt adayı kim olacak, AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorularla incelemeyi hızlandırdı. Daha önce 26 ildeki belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti kalan adayları sırasıyla duyuruyor.