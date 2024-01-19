Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:35
Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beykoz adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Her 5 yılda bir gerçekleşen yerel seçim 2024 yılında 31 Mart günü düzenlenecek. Sandıkta yerini almaya hazırlanan seçmen, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum liderliğinde ilçeleri takip etmeye başladı. Yaşadıkları ilçe özelinde oy kullanacak vatandaşlar, oy pusulasında karşılaşacakları adayları öncesinde seçim beyannameleri ile birlikte inceliyor. Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı da merak edilen o isimler arasında.