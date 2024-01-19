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Haberler Fotohaber Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beykoz adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:35

Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beykoz adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Her 5 yılda bir gerçekleşen yerel seçim 2024 yılında 31 Mart günü düzenlenecek. Sandıkta yerini almaya hazırlanan seçmen, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum liderliğinde ilçeleri takip etmeye başladı. Yaşadıkları ilçe özelinde oy kullanacak vatandaşlar, oy pusulasında karşılaşacakları adayları öncesinde seçim beyannameleri ile birlikte inceliyor. Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı da merak edilen o isimler arasında.

Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beykoz adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İlçe belediye başkan adayları için 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçesi bulunan Megakentte detaylı bir çalışma yürütülüyor. Yerel seçim öncesinde kesinleşecek listelerde kendi bölgelerindeki adayları değerlendirecek seçmen, pusulada kararını verecek. Bu noktada Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu yakın takibe alındı. İşte, ayrıntılar…

Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beykoz adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ BEYKOZ ADAYI 20 OCAK'TA BELLİ OLUYOR!

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası (İSO) ziyaretinde ilçe belediye başkanlarının 20 Ocak Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de tanıtılacağını basın mensupları ile paylaştı.

Kurum; "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." Şeklinde konuştu.

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Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beykoz adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İBB ADAYI KURUM: 3 TEMEL GÜNDEMİM VAR!

Ak Parti İBB adayı Murat Kurum, seçimde 3 temel gündemi olduğunu aktardı:

"Bu şehrin adayı olarak 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu, toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar, işin özü bu."

Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beykoz adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI AÇIKLANDI!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen aday tanıtım toplantılarının ilki 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre merkezinde gerçekleşti ve 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayı açıklandı. Daha sonra 18 Ocak'ta Ankara ATO Kongre Merkezi'nde 48 adayın daha isimleri paylaşıldı.

Böylece Ak Parti'de il adayları tamamlandı.

Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Beykoz adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

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