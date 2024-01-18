AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve siyasi kariyeri!

1988-1990 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdikten sonra 1990 Temmuz ayında Tekersan Jant Fabrikası`nda elektrik bakımcısı olarak işe başladı. 2002 yılında Bozüyük`e kurulan sendikaya şube başkan yardımcısı olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Yaman, 29/03/2009 da yapılan yerel seçimlerde Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçildi. Son yerel seçimle birlikte üç kez üst üste Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Yaman, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Bilecik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.