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Haberler Fotohaber AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve siyasi kariyeri!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:17

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve siyasi kariyeri!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman oldu. Peki Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve siyasi kariyeri!

Mustafa Uyanık hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman oldu. Peki, Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve siyasi kariyeri!

AK PARTİ BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA YAMAN KİMDİR?
Mustafa Yaman 1968 yılında Bayırköy`de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Bayırköy İlköğretim Okulu`nda tamamladıktan sonra lise eğitimini Bilecik Teknik Lise ve Endüstiri Meslek Lisesi`nde bitirdi. 2018 yılı Temmuz ayında ,Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin iki yıl süreli Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü,Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun oldu.

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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve siyasi kariyeri!

1988-1990 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdikten sonra 1990 Temmuz ayında Tekersan Jant Fabrikası`nda elektrik bakımcısı olarak işe başladı. 2002 yılında Bozüyük`e kurulan sendikaya şube başkan yardımcısı olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Yaman, 29/03/2009 da yapılan yerel seçimlerde Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçildi. Son yerel seçimle birlikte üç kez üst üste Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Yaman, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Bilecik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

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