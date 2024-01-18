Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:17
AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve siyasi kariyeri!
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman oldu. Peki Mustafa Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri