Giriş Tarihi: 07.01.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
10:14
Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Türkiye, Yerel Seçimler için 31 Mart Pazar günü sandık başında olacak. Seçmenin gözü kulağı adım adım duyurulan belediye başkan adayları 2024 listesinde. 81 ilde tek tek araştırılan adaylar için Ak Parti'nin açıklaması ilk etapta 12 büyükşehir ve 16 şehir için olacak. O iller arasında Bursa da yer alıyor. Peki; Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim olacak, Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar…