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Haberler Fotohaber Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 10:14

Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye, Yerel Seçimler için 31 Mart Pazar günü sandık başında olacak. Seçmenin gözü kulağı adım adım duyurulan belediye başkan adayları 2024 listesinde. 81 ilde tek tek araştırılan adaylar için Ak Parti'nin açıklaması ilk etapta 12 büyükşehir ve 16 şehir için olacak. O iller arasında Bursa da yer alıyor. Peki; Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim olacak, Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar…

Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

İl ve ilçe belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları 31 Mart'taki yerel seçimle birlikte belirlenecek. Vatandaşların heyecanla beklediği belediye başkan adayları bir bir seçmen ile buluşuyor. Aday açıklamasıyla birlikte seçim beyannamesi için de yakın mercek altına alınacak. Bu noktada Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim olacak? Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları gündemde.

Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

İşte, başkan adayları açıklanacak iller:

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