Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

İl ve ilçe belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları 31 Mart'taki yerel seçimle birlikte belirlenecek. Vatandaşların heyecanla beklediği belediye başkan adayları bir bir seçmen ile buluşuyor. Aday açıklamasıyla birlikte seçim beyannamesi için de yakın mercek altına alınacak. Bu noktada Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim olacak? Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları gündemde.