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Haberler Fotohaber AK Parti Bursa İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Bursa İlçe adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:29

AK Parti Bursa İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Bursa İlçe adayları kimler oldu?

Mahalli İdareler Seçimi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Bu tarihte milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye Yerel Seçimleri öncesi ilçelerin belediye başkan adayları tek tek açıklanıyor. AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı geçtiğimiz ay belli olmuştu. Şehirde ikamet edenler Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İnegöl, İznik, Mudanya, Orhangazi ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu merak ediyor. İşte tüm detaylar...

AK Parti Bursa İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Bursa İlçe adayları kimler oldu?

Türkiye, yeni bir seçime hazırlanıyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe, köy ve mahalle muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. İller kadar ilçelerin de önemli olduğu yerel seçimde aday listeleri sorgulanıyor. Bursa ilçe belediye başkanları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu noktada Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik,, İnegöl, İznik, Kestel, Mudanya, Orhangazi gibi ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu gündemde. İşte, tüm merak edilenler…

AK Parti Bursa İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Bursa İlçe adayları kimler oldu?

AK PARTİ BURSA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU!

AK Parti, Başkent'teki 25 ilçesinin 20'sinde kendi aday göstereceği isimlerle yarışacak. 5 ilçede ittifak ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları, 2 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende açıklandı.

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AK Parti Bursa İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Bursa İlçe adayları kimler oldu?

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI AÇIKLANDI!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen aday tanıtım toplantılarının ilki 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre merkezinde gerçekleşti ve 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayı açıklandı. Daha sonra 18 Ocak'ta Ankara ATO Kongre Merkezi'nde 48 adayın daha isimleri paylaşıldı.

Böylece AK Parti'de il adayları tamamlandı. AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş oldu.

AK Parti Bursa İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Bursa İlçe adayları kimler oldu?

İŞTE CUMHUR İTTİFAKI BURSA ADAYLARI!

KAMİL TURHAN - BÜYÜKORHAN

ZAFER IŞIK - GEMLİK

MUSTAFA IŞIK - GÜRSU

YILMAZ ATAŞ - HARMANCIK

ALPER TABAN - İNEGÖL

KAĞAN MEHMET USTA - İZNİK

ALİ ÖZKAN - KARACABEY

ALİ DOĞRU - KELES

FERHAT EROL - KESTEL

GÖKHAN DİNÇER - MUDANYA

AHMET BEYGİRCİ - MUSTAFAKEMALPAŞA

CELİL ÇOLAK - NİLÜFER

ALİ OSMAN TAYIR - ORHANELİ

BEKİR AYDIN - ORHANGAZİ

MUSTAFA DÜNDAR - OSMANGAZİ

DAVUT AYDIN - YENİŞEHİR

OKTAY YILMAZ - YILDIRIM

AK Parti Bursa İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Bursa İlçe adayları kimler oldu?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

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