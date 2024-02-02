AK Parti Bursa İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Bursa İlçe adayları kimler oldu?

Türkiye, yeni bir seçime hazırlanıyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe, köy ve mahalle muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. İller kadar ilçelerin de önemli olduğu yerel seçimde aday listeleri sorgulanıyor. Bursa ilçe belediye başkanları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu noktada Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik,, İnegöl, İznik, Kestel, Mudanya, Orhangazi gibi ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu gündemde. İşte, tüm merak edilenler…