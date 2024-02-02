Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
16:29
AK Parti Bursa İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Bursa İlçe adayları kimler oldu?
Mahalli İdareler Seçimi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Bu tarihte milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye Yerel Seçimleri öncesi ilçelerin belediye başkan adayları tek tek açıklanıyor. AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı geçtiğimiz ay belli olmuştu. Şehirde ikamet edenler Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İnegöl, İznik, Mudanya, Orhangazi ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu merak ediyor. İşte tüm detaylar...