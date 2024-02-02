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Haberler Fotohaber AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:24

AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kimdir, kaç yaşında?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adaylarını canlı yayında açıkladı. Bilindiği üzere, 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş olmuştu. Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı ise Celil Çolak oldu. Peki, Bursa Nilüfer Belediye Başkan Celil Çolak kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar;

AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kimdir, kaç yaşında?

2024 Yerel seçimleri için kısa bir süre kaldı. 81 ilde yapılacak yerel seçimle birlikte, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı, hâlihazırda görev yapan Alinur Aktaş olmuştu. Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı ise Celil Çolak oldu. Peki, AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan Celil Çolak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kimdir, kaç yaşında?

BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Bursa'nın Nlüfer ilçesi Belediye Başkan adayı Celil Çolak oldu.

CELİL ÇOLAK KİMDİR?

1965 Trabzon doğumludur. 7 çocuklu bir ailenin 5. çocuğudur. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini Trabzon'da tamamlamıştır.

Karadeniz Üniversitesi'nin Harita ve Kadastro bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Bursa'da AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı görevi yapmıştır.

2024 yerel seçimlerinde AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı olmuştur.

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AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kimdir, kaç yaşında?

2024 SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR!

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kimdir, kaç yaşında?

29 Şubat

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart

Seçim propagandasının sonu.

31 Mart

Oy verme günü.

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