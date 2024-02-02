AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kimdir, kaç yaşında?

2024 Yerel seçimleri için kısa bir süre kaldı. 81 ilde yapılacak yerel seçimle birlikte, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı, hâlihazırda görev yapan Alinur Aktaş olmuştu. Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı ise Celil Çolak oldu. Peki, AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan Celil Çolak kimdir, kaç yaşında ve nereli?