AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı belli oldu! Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kimdir, kaç yaşında?

2024 SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR!
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:
7 Şubat
Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.
11 Şubat
Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.
20 Şubat
Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.
22 Şubat
Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.
23 Şubat
Geçici aday listeleri ilan edilecek.