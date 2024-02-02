AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı açıklandı! Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kimdir?

Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
16:42
2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde Bursa Belediye Başkan Adayı olarak Alinur Aktaş'ın açıklanmasından sonra seçmenler kentte AK Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki, Yıldırım Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar