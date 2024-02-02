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Haberler Fotohaber AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı açıklandı! Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kimdir?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:42

AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı açıklandı! Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kimdir?

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde Bursa Belediye Başkan Adayı olarak Alinur Aktaş'ın açıklanmasından sonra seçmenler kentte AK Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki, Yıldırım Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar

AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı açıklandı! Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kimdir?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Büyükşehir belediye başkanını, il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için hazırlanan seçmenler Bursa ilçeleri için adayların açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, AK Parti Yıldırım Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte ayrıntılar

AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı açıklandı! Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kimdir?

AK PARTİ YILDIRIM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

2 Şubat 2024 tarihinde AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda düzenleniyor. Başkan Erdoğan programda AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz oldu.

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AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı açıklandı! Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kimdir?

AK PARTİ BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, partisinin Bursa Belediye Başkan adayı olarak Alinur Aktaş'ı duyurdu.

AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı açıklandı! Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kimdir?

OKTAY YILMAZ KİMDİR?

1977 yılında Erzurum'da doğan Oktay Yılmaz, küçük yaşta ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. ardından Kırıkkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Oktay Yılmaz, Mimar Mühendisler Grubu, Makine Mühendisleri Odası Birlik Platformu, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu, Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nde aktif görevler yaptı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye sevdasından etkilenerek, 2006 yılında AK Parti'de aktif siyasete başlayan Oktay Yılmaz, Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda 3 dönem İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdikten sonra, Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.
17 Aralık 2017 tarihinde AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı'na seçilen Oktay Yılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti'den Yıldırım Belediye Başkanlığı'na seçildi. Oktay Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı açıklandı! Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kimdir?

YEREL SEÇİMLER TAKVİMİ

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek

7 Şubat Çarşamba

Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat Pazar

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak.

İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak.

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