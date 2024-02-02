AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı açıklandı! Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kimdir?

OKTAY YILMAZ KİMDİR?

1977 yılında Erzurum'da doğan Oktay Yılmaz, küçük yaşta ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. ardından Kırıkkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Oktay Yılmaz, Mimar Mühendisler Grubu, Makine Mühendisleri Odası Birlik Platformu, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu, Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nde aktif görevler yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye sevdasından etkilenerek, 2006 yılında AK Parti'de aktif siyasete başlayan Oktay Yılmaz, Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda 3 dönem İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdikten sonra, Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

17 Aralık 2017 tarihinde AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı'na seçilen Oktay Yılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti'den Yıldırım Belediye Başkanlığı'na seçildi. Oktay Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır.