Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Büyükçekmece adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 14:02

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Büyükçekmece adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum olurken 15 milyonu aşan nüfusuyla dikkat çeken mega kentte AK Parti ilçe belediye başkan adayları Cumartesi günü açıklanacak. Başkan Erdoğan'ın "İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız." açıklamasının ardından 5 yıl sonra 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek olan Büyükçekmeceliler AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar…

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Büyükçekmece adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum olurken İstanbul ilçelerindeki diğer adaylar araştırılıyor. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Seçmenler oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı arasında seçimini yapacak. İşte, ayrıntılar…

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Büyükçekmece adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Büyükçekmece adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin aday tanıtımı töreninde; "Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız" dedi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Büyükçekmece adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA DUYURULACAK

İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor.

Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek seçim kampanyasına yoğunlaşmaktır.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Büyükçekmece adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA