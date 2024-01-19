Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
14:02
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Büyükçekmece adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum olurken 15 milyonu aşan nüfusuyla dikkat çeken mega kentte AK Parti ilçe belediye başkan adayları Cumartesi günü açıklanacak. Başkan Erdoğan'ın "İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız." açıklamasının ardından 5 yıl sonra 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek olan Büyükçekmeceliler AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar…