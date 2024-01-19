AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Büyükçekmece adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum olurken İstanbul ilçelerindeki diğer adaylar araştırılıyor. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Seçmenler oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı arasında seçimini yapacak. İşte, ayrıntılar…