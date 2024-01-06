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Haberler Fotohaber Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 14:08

Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandık başına gidecek. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı yerel seçimler öncesi illerin belediye başkan adayları da merak edilmeye başladı. Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? Peki, Diyarbakır Belediye Başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar…

Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye sandık başına gidiyor. Belediye Başkanları ve muhtarların belirleneceği seçim öncesi ise tüm gözler aday isimlere çevrildi. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim sorusu da akıllara geliyor. Peki, Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

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Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

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