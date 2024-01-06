Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye sandık başına gidiyor. Belediye Başkanları ve muhtarların belirleneceği seçim öncesi ise tüm gözler aday isimlere çevrildi. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim sorusu da akıllara geliyor. Peki, Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?