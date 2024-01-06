Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:08
Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandık başına gidecek. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı yerel seçimler öncesi illerin belediye başkan adayları da merak edilmeye başladı. Ak Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? Peki, Diyarbakır Belediye Başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar…