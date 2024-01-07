AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı kim, belli oldu mu? AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimler için geri sayım başladı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş 31 Mart'ta belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçim öncesi ise tüm gözler büyükşehir belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı kim, AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları bu noktada akıllara geliyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları.